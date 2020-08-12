Вологодчина закупила реанимобили и санитарные машины

- Фото: Правительство Вологодской области

Вологодская область закупила 12 реанимобилей и 27 санитарных машин. Реанимобили - теплые и маневренные, в них есть кушетка, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, наркоз, инфузионный шприцевой насос, система подачи медицинских газов. Один реанимобиль достался Вологодской областной клинической больнице. Там лишь 9 единиц транспорта, причем 5 из них уже выработали свой срок.

Автомобиль планируют использовать для экстренной эвакуации пациентов из ЦРБ в радиусе до 200 км.

Санитарные машины оборудованы тремя пассажирскими местами и одним для лежачего больного. Есть гидроусилитель руля.

На закупку транспорта потратили более 70 млн рублей из федерального бюджета.