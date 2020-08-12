В Вологде школа №20 стала фиолетовой

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В Вологде продолжается ремонт школы №20. Работают в том числе и над фасадом. Цвет здания уже можно оценить со стороны проспекта Победы. Другие стены только готовятся к покраске. По данным мэра города, фасад не обновляли 30 лет.

Школа №20 оказалась одна из шести средних образовательных учреждений, в которых проводят капремонт в 2020 году. Планируют успеть завершить работы к 30 августа. Власти поставили школу на ежедневный контроль - боятся не успеть к новому учебному году. На данный момент заменены окна, почти закончена кровля и готов дренаж. Внутренняя отделка и коммуникации готовы лишь на 60%.