При ремонте вологодской филармонии пропал 1 миллион рублей

Пресс-служба судов Вологодской области распространила дополнительную информацию об отстранении от должности начальника Департамента культуры и туризма Владимира Осиповского.

Как сообщала "Комсомолка", Вологодский горуд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Владимира Осиповского. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК - мошенничество в особо крупных размерах или совершенное группой лиц. Имена других фигурантов дела не называются.

Органы предварительного расследования счиают, что Осиповский подозревается в том, что с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г., занимая должность начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области, являясь должностным лицом, действовал "незаконно, умышленно в составе группы лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов и заключения мнимых гражданско-правовых сделок между Вологодской областной государственной филармонией имени В.А. Гаврилина и коммерческими организациями, совершил хищение денежных средств свыше 1 000 000 рублей".

Как сообщают СМИ, один и тот же ремонт оплачивался из бюджета дважды. Бюджету Вологодской области нанесен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Осиповский свою причастность к инкриминируемому ему преступлению не признал.

Суд избрал Осиповскому меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок предварительного следствия, по 16 октября 2020 года.

Суд Осиповскому запретил находиться в зданиях и помещениях Департамент культуры и туризма Вологодской области и Вологодской областной государственной филармонии имени В.А. Гаврилина . а также их структурные подразделения, в зданиях, помещениях, подразделениях Правительства Вологодской области, осуществляющих полномочия в сфере финансов.

Кроме того, ему запрещено общаться с представителями потерпевших, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемымипо данному уголовному делу, за исключением производства процессуальных и следственных действий. Осиповский освобожден из ИВС немедленно в здании суда.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 3 суток со дня вынесения.