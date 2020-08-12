За 53 миллиона отремонтируют дорогу к Кадую

В Вологодской области начались строительные работы по обновлению дороги к поселку Кадуй. Трасса попала в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году отремонтируют 6,4 км. В прошлом было сделано 9 км. На данный момент снимается старый асфальт.

Подрядчиком выбрана компания "Череповецдорстрой". На ремонт уйдет 53 миллиона бюджетных рублей. Планируется уложить новый верхний слой асфальтобетонного покрытия, укрепить обочины, обустроить пересечения и примыкания к дороге. Работы должны закончится в сентябре, по данным пресс-службы правительства Вологодской области.