В Вологодской области инфекция короновируса проникла во все районы. Впервые были зарегистрированы заболевшие в Сямженском и Верховажском районах, ранее там заболевание не фиксировалось. По одному новому заболевшему зарегистрировано в Кирилловском и Шекснинском районах.11 новых заболевших выявлено в Вологде, 9 – в Череповце, по 3 – в Харовском и Сокольском районах. Всего заболел за сутки 31 человек.

Кроме того, в регионе скончался еще один больной, то есть общее количество умерших от коронавируса составило 29 человек. За сутки выздоровело 67 человек, так что количество активных случаев составило 394. Обследованы 336 078 человек.

Только в Череповце на больничном находятся 226 пациентов (46 – в моногоспитале, 180 лечатся дома). В череповецком моногоспитале находятся 73 человека (46 – череповчане и 27 – жители других городов и районов области). В тяжелом состоянии 9 пациентов, все они на кислородотерапии.

Вологодский моногоспиталь цифры не публикует.