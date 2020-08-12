Суд временно отстранил начальника департамента культуры и туризма от должности

Вологодский городской суд вынес постановление о временном отстранении от должности начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. .

По ходатайству следствия суд постановил отстранить Владимира Осиповского по 16 октября 2020 года. Правда, постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Почти двое суток Осиповский находился в изоляторе временного содержания. Его задержали как подозреваемого. При этом с понедельника чиновник находится в отпуске. Об ходатайстве следствия по аресту осиповского не сообщается - то есть обвинения Осиповскому не предъявили. От должности он отстранен, чтобы не прерпятствовал работе следствия по выявленным фактам. Временно исполняет обязанности начальника департамента культуры и туризма Дмитрий Климанов