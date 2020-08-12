В Вологде сбили пешехода прямо на мосту 800-летия

- Фото: Областной УГИБДД

В областной столице в минувший вторник произошло ДТП на мосту 800-летия. В 18:30 на съезде в сторону центра пенсионер за рулем Дэу Нексия не выдержал безопасное расстояние до впереди идущего такси Датсун Он-До. Датсун затормозил, а Нексия врезалась в него сзади.

Последствия были печальны: Нексию от удара вытолкнуло вперед - там на проезжей части находился 50-летний пешеход. Мужчина получил серьезные травмы, медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Что вологжанин делал на мосту - не ясно.