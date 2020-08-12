Иномарка вырвала дорожный знак "с корнем"

Фото: областная ГИБДД.

В Устюженском районе иномарка сбила дорожный знак. Как сообщили в областной ГИБДД, в Устюженском районе произошло ДТП, в результате которого дорожный знак был буквально "вырван с корнем".

ДТП случилось на 245 километре автодороги Вологда — Тихвин. За рулем автомобиля "Шкода Октавия" находился 69-летний мужчина. Он не справился с управлением, автомобиль пересек полосу встречного движения, выскочил на обочину и врезался в дорожный знак.

От удара знак вытащило из земли вместе с опорой, но и после этого автомобиль продолжал двигаться: его вынесло в кювет, где он перевернулся.

Автомобиль получил кузовные повреждения, водитель срочно госпитализирован с серьезными травмами.