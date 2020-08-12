В конце августа вологжанам поступит вакцина

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В Вологодской области с сентября по ноябрь пройдет вакцинация граждан от гриппа. Уже заказаны 570 тысяч доз препарата на средства из федерального бюджета, дополнительные 20 тысяч оплатила область. Для вакцинирования 60% населения потребуется более 670 тысяч доз. Активно закупают вакцины предприятия. Использоваться будет препарат российского производства четырех типов.

Прививочный период продлится до октября. Обязательными остается масочный режим, дезинфекция рук и помещений, соблюдение социальной дистанции.