В центре Вологды откопали Покровскую улицу XVII века

Одна из находок археологов Фото: Instagram.com

В областной столице археологи расчистили древнюю улицу недалеко от Кремля. Специалисты научно-исследовательского центра «Древности» совместно с членами Вологодского археологического общества утверждают, что обнаружили неплохо сохранившуюся Покровскую улицу, которая в XVII веке вела к церкви Покрова на Торгу. Нижние лаги и поперечные бревна сохранились: исследователи определили таким образом ширину улицы в 2 метра 80 сантиметров. Вдоль улицы стояли большие дома зажиточных вологжан.

Среди находок много монет, нашли даже иностранную. Богатая обувь с золотой нитью, перстни и кольца. Однако на постройках виднеются следы сильного пожара. После него некоторые дома, вероятно, разобрали и улицу сместили на запад.

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