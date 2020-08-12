В ВоГУ масштабный ремонт за 150 миллионов

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Вологодский государственный университет получил 150 миллионов на ремонтные работы. Ведется обновление общежития по адресу Городской Вал, 26а, которое не ремонтировалось с постройки - 40 лет назад. Специалисты меняют коммуникации, окна и двери, обновляют полы, стены. Теперь общежитие будет доступно для маломобильных граждан: появится пандус, удобный душ, туалет, комнаты без порогов с расширенными проемами. Работы должны быть закончены до конца года.

13 учебных корпусов и спортивный корпус №2 тоже преобразуют, в том числе и для маломобильных студентов. Будут открыты спортсекции для людей с инвалидностью.

На стадионе «Политехник» заменят беговое покрытие, уложат игровое поле, построят зону для прыжков и воркаута. На данный момент чиновники ждут заключение госэкспертизы по этому проекту. В планах бассейн: если получат финансирование, то строительство начнется в 2021.

В прошлом году университет привел в порядок 11 жилых и инфраструктурных объектов, в том числе санаторий и спортзалы.