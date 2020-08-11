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Спорт

На дне физкультурника под Вологдой у спортсменов украли защитный шлем

Спортсмены демонстрировали местным жителям американский футбол
Иван ЧухнинИванЧухнин
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Игроки на поле. Фото со стены Владимира Серебрякова "ВКонтакте".

Игроки на поле. Фото со стены Владимира Серебрякова "ВКонтакте".

В поселке Сосновка, что под Вологдой, День физкультурника имел неприятный финал. На спортнивный праздник в поселок были приглашены ребята из клуба "Викинги". Они продемонстрировали новый для местных жителей вид спорта - американский футбол. Ребята приехали бесплатно и показали класс. Но затем у одного из гостей пропало защитное снаряжение - шлем.

"Это не сувенир на память, а дорогое снаряжение. Синий, с номером 69! Верните, пожалуйста! Стыдно перед людьми! Можно занести на веранду Малининой Ольге Викторовне или положить в рабочее время внизу администрации поселения!" - организаторы уверены, что некрасиво поступили местные люди и призывают воришек одуматься.

"Вот после этого отпадает любое желание проявлять инициативу. Мало нам того, что украли флаги из Ермаково..." - сетуют местные власти, вспоминая прежние грехи своих односельчан.

Мы связались с обладателем шлема №69, игроком в американский футбол, членом клуба "Викинги". Владимир Серебряков сообщил. что инцидент исчерпан. И заверил, что дело совсем не в воришках - просто один из игроков перепутал шлемы.

Наш корресполондент воспользовался возможностью расспросить об этом виде спорта. Как оказалось, в Вологде немало приверженцев американского футбола. Клуб "Викинги" - это более 40 спортсменов, есть детская секция. А в Череповце возрождается команда "Носороги". Тренировки проходят на базе атлетического зала ВоГУ, что на улице Щетинина. на стадионе 14 школы.

- Наверно, очень дорого начать заниматься этим видом спорта?

- Было бы желание. Для начала, чтобы понять - твое или не твое, можно найти бюджетный вариант, например, форму б\у. Я много лет занимался баскетболом. Там на кроссовки и форму нужно порядка 10 тысяч. Здесь тоже можно вписаться в такую сумму.

- Вместе с шлемом?

- Вместе с шлемом.

Администрация сельского поселения Сосновки, наверно, до сих пор не в курсе, что шлем нашелся. Информация о пропаже все еще висит на страничке поселения "ВКонтакте".