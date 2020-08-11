В Вологде автолюбитель сбил 70-летнего байкера

"Жигули" сбили байкера. Авария произошла 10 августа в Вологде, на улице Саммера.

42-летний водитель «Жигулей» двигался в сторону гаражного кооператива. Он поворачивал налево, имея помеху - встречный мотоцикл. Но он нарушил правила и не уступил дорогу байкеру. Мотоциклистом оказался человек старой закалки - 70-летний пенсионер. Именно его сбил водитель ВАЗ-2104.

Мотоциклист получил стресс и незначительные травмы. На место выезжала скорая, медики оказали помощь пострадавшему на месте ДТП, отправив на амбулаторное лечение.

Проводится проверка случившегося, сообщает пресс-службе УМВД области.