Эвакуатор "Валдай" протаранил иномарку с женщиной за рулем на вологодской дороге

Эвакуатор врезался в левый бок иномарки. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Эвакуатор протаранил иномарку. За рулем ее находилась женщина, она получила травмы.

ДТП случилось утром 10 августа у дома № 53 на улице Профсоюзной в райцентре - селе Устье Усть-Кубинского района.

Эвакуатором «Валдай» управлял 33-летний мужчина. Он не успупил женщине за рулем иномарки дорогу и протаранил.автомобиль «Лифан». Оба автомобиля получили кузовные повреждения.

Женщина-водитель 1989 года рождения получила травмы грудной клетки, ключицы и плеча. Ей оказали медицинскую помощь и назначили лечение, сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.