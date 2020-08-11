В Вологде задержан начальник департамента культуры

11 августа ИА «Ранпресс» распространила информацию о задержании начальника Департамента культуры и туризма Правительства Вологодской области Владимира Осиповского.

Владимир Осиповский - один из довольно молодых и перспективных вологодских представителей в областном правительстве, возглавивший крупнейший департамент - департамент культуры и туризма. На этом посту он долгое время работал под патронажем замгубернатора Олега Васильева, которого внезапно не взял в свою команду губернатор.

В региональном Следственном управлении СК сообщили "Комсомолке", что информация о деле Осиповского - не их. Помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Григорий Шубейкин сказал:

- Мы не имеем к этому никакого отношения.

Руководитель пресс-службы УМВД по Вологодской области Евгений Ворочалков лишь после обеда сообщил: «В рамках расследования следственной частью СУ УМВД России по Вологодской области уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области задержали одного из руководителей департамента культуры и туризма Вологодской области».

Пока следователь принял решение о задержании Владимира Осиповского на 48 часов.

Добавим, что следстватель должен в течении 48 часов после задержания обратиться в суд с ходатайством, чтобы арестовать подозреваемого. Возможны и иные варианты - например. следователь без обращения в суд может оставить его на подписке о невыезде или вовсе отменить меру пресечения. Отчёт идет с момента задержания, время отражено в протоколе.

На 15:00 ходатайства от следователя в суд не поступало, сообщила пресс-служба судов вологодской области.

Напомним, в Вологодской области в 2020 году запланирован массовый ремонт сельских библиотек.

Есть и такая версия происходящего: это продолжение секс-скандала Зураба Нонабашвили, который приставал к своим юным студенткам. Он с позором покинул регион, уехала и его жена. Но идет война компромата, а крайним в этом оказался оказался подчиненный Олега Васильева, курировавший культуру. Надо понимать, что жены Васильева и Нанобашвили вместе работали в областной филармонии, но расстались без особой теплоты.