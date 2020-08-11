Принскрин https://yandex.ru/covid19/
Вологодчина продолжает показывать стабильные цифры по количеству зараженных коронавирусом за сутки. 15 дней подряд выявляют 27-29 заболевших. Вне зависимости от заболеваемости в муниципалитетах сумма получается именно такая.
Сегодняшний день не стал исключением. Правда. погиб один из болевших и поставлен рекорд по выздоровевшим 44 человека.
На сегодня в регионе 2712 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 28 новых случаев (12 – г. Череповец, 10 - г. Вологда, 2 – Кич-Городецкий район, 1 – Вологодский район, 1 - Сокольский район, 1 – Нюксенский район, 1 – Грязовецкий район).
Всего с начала пандемии выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2253 человека.
Ситуация по заболевшим такова:
829 – г. Череповец (+12)
800 – г. Вологда (+10)
176 – Грязовецкий район (+1)
160 – Шекснинский район
133 – Вологодский район (+1)
98 – Бабаевский район
81 – Кадуйский район
67 – Кирилловский район
65 – Великоустюгский район
51 – Череповецкий район
39 – Устюженский район
39 – Тотемский район
25 – Вытегорский район
25 – Кич-Городецкий район (+2)
24 – Сокольский район (+1)
21 – Белозерский район
16 – Чагодощенский район
16 – Харовский район
13 – Нюксенский район (+1)
10 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
1 – Междуреченский район
напомним, в двух районах заболевших нет.
Погибших – 28 (+1). Количество обследованных – 334 311.