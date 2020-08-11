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Вологодчина продолжает показывать стабильные цифры по количеству зараженных коронавирусом за сутки. 15 дней подряд выявляют 27-29 заболевших. Вне зависимости от заболеваемости в муниципалитетах сумма получается именно такая.

Сегодняшний день не стал исключением. Правда. погиб один из болевших и поставлен рекорд по выздоровевшим 44 человека.

На сегодня в регионе 2712 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 28 новых случаев (12 – г. Череповец, 10 - г. Вологда, 2 – Кич-Городецкий район, 1 – Вологодский район, 1 - Сокольский район, 1 – Нюксенский район, 1 – Грязовецкий район).

Всего с начала пандемии выздоровели от новой коронавирусной инфекции 2253 человека.

Ситуация по заболевшим такова:

829 – г. Череповец (+12)

800 – г. Вологда (+10)

176 – Грязовецкий район (+1)

160 – Шекснинский район

133 – Вологодский район (+1)

98 – Бабаевский район

81 – Кадуйский район

67 – Кирилловский район

65 – Великоустюгский район

51 – Череповецкий район

39 – Устюженский район

39 – Тотемский район

25 – Вытегорский район

25 – Кич-Городецкий район (+2)

24 – Сокольский район (+1)

21 – Белозерский район

16 – Чагодощенский район

16 – Харовский район

13 – Нюксенский район (+1)

10 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

напомним, в двух районах заболевших нет.

Погибших – 28 (+1). Количество обследованных – 334 311.