В Вологде идут по стопам депутата Наливкина

Надежда Вологды Фото: Youtube

В Вологде вымышленный депутат начал решать реальные проблемы города. Председатель среднего посада Вологды Олег Графинов озаботился проблемами жителей затопленной улицы Доронинской. Проехать сложно, пройти невозможно. Пешеходы и автолюбители жалуются на дорожное покрытие и бездействие властей.

Пародийный "депутат" предложил собственное инфраструктурное решение. Рабочий на видео зачерпывает воду из лужи кофейным стаканчиком и выливает: «Неоднократно власти пытались осушить этот участок дороги, но безрезультатно». Графинов же нашел выход: он бросает дощатый ящик, таким образом создавая "пристань" для водного транспорта. Политик хвалит подрядчика - компанию «Ханурик строй». Теперь переправа через Доронинскую будет стоить 28 рублей.

Ролик был явно создан после успеха нашумевшего проекта «депутата Наливкина», который был даже задержан полицией за острую сатиру.