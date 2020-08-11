Школьницы из Архангельска исчезли по дороге в Тотьму

ПСО Тотьма-Спас Фото: vk.com

На территории Архангельской и Вологодской областей разыскивают двух несовершеннолетних девочек. 15 летняя Дарья Москвина, жительница Архангельска, последний раз одна из девочек выходила на связь, по ее словам проезжала Вельск 9 августа в 2 ночи. Девушка исчезла днем 8 августа: вышла из дома на улице Галушина. Вероятно, поехала на авто в Тотьму.

Дарья выглядит на 14–17 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч. Была одета в белую олимпийку с бордовыми вставками, светло-синие джинсы, фиолетовые кроссовки с белой подошвой.

С ней могла быть 17-летняя Дарья Цаплина. Школьницы могли направиться со знакомыми в Тотьму. Их разыскивают. Если вы имеете информацию о местонахождении несовершеннолетних, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (8182) 63–23–41, 68–71–24, 02, или волонтерам ПСО Тотьма-СПАС или ВРОО ЮК-Помощь детям.