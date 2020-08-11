Через 8 дней пожилого грибника из Белозерского района нашли в канаве

-

В Белозерском районе 8 дней разыскивали 88-летнего пенсионера, жителя одной из деревень. Мужчина отправился 31 июля за грибами и не вернулся. Родственники обратились в полицию.

8 августа тело погибшего обнаружили в лесополосе: он лежал в канаве с водой. Всего в 1,7 км от дома.

Эксперты осмотрели пенсионера. Телесных повреждений не обнаружено. Сейчас проводится судмедэкспертиза, чтобы точно установить причины смерти. Оперативники уже опросили очевидцев.

По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Следкома.