Вологжанам не удалось доказать хищение денег депутатом Сверчковым

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В минувший понедельник оправдали депутата областного парламента и бизнесмена Владимира Сверчкова. Его обвиняли в хищении бюджетных 10 миллионов, которые выделили на развитие предприятия.

Следователи считали, что осенью 2015 года, являясь генеральным директором ООО «Устьелес», предприниматель незаконно получил из бюджета субсидию, предоставив документы с недостоверными сведениями.

Суд решил, что все полученные деньги мужчина направил на компанию, что и требовалось по госпрограмме. Взыскать 10 млн департаменту экономического развития области не удалось. Стороне обвинения не удалось убедить судью в том, что информация о налогах и других платежах была недостоверная. Владимира Сверчкова оправдали за отсутствием состава преступления и признали его право на реабилитацию.