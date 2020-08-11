ЦБК в Соколе будет перерабатывать вторичные отходы целлюлозы

Фото с сайта компании segezha-group.com

В Соколе запустили линию переработки вторичных отходов целлюлозы. Местный ЦБК набирает обороты: используются современные технологии, позволяющие работать практически безотходно.

В ходе работы получаются порошковые лингосульфонаты, которые используют в строительной сфере, металлургии, для создания красителей и растворов. Жидкая смесь при контакте с горячим воздухом теряет влагу, получается порошок похожий на растворимый кофе. Его упаковывают в мешки по 500-600 кг. За сутки производители собираются паковать 60 тонн готового продукта. Порошок будут даже экспортировать.

По официальным данным, ЦБК отвечает экологическим требованиям, хотя местные жители жалуются на предприятие.