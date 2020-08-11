В Череповце сменился главный архитектор

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Сегодня в должность вступил новый главный архитектор Череповца. 37-летний Антон Аникин, ранее работающий генеральным директором ООО «Архитектурно-градостроительный центр города», теперь занял место в мэрии города металлургов. Архитектор успел поработать чиновником в администрации города на посту заместителя начальника департамента строительства и инфраструктуры.

Предыдущим главным архитектором была Ксения Полковникова, ранее Денис Поздняков (сын бывшего замгубернатора Ивана Позднякова). Денис уволился из-за несогласия с властями и строительной фирмой по поводу застройки центра города многоэтажками.