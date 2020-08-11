Череповчане воруют цветы с клумб

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В городе металлургов продолжается борьба с вандалами. Теперь под подозрение попали родители с детьми и пенсионеры. Цветовод-любитель, создающая клумбы в парке "Серпантин" и у седьмой поликлиники, пожаловалась на хулиганов. Герань, что высадили в субботу, исчезла без следа уже в воскресенье, другие цветы сорваны и тут же брошены. Прошлой осенью выкопали и унесли астры.

Череповчанка рассказала cherinfo, что герань вырастили из семечка и размножали ветками. И после всех трудов с ней так некрасиво поступили. Женщина подозревает людей в возрасте - они частенько выкапывают чужие растения для себя. Активистка надеется увидеть цветы на чужой клумбе. "Можно было просто попросить веточку, я бы не отказала. Мне бы хотелось, чтобы горожане подключились к созданию красоты, а не к ее разрушению",- заявила цветовод.

Часто мамочки не обращают внимания на то, что их дети рвут цветы с клумбы, балуются, хотя в эту красоту вложен немалый труд. "Я же украшаю парк для людей. Почему они так поступают?", - огорчается Наталья Лячина.

Кроме того, в ночь с 20 на 21 июля во дворе дома № 52 по улице Портовой вандалы уничтожили творческую работу - клумбу участников конкурса "Цветущий город".