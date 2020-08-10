Вологжане болеют коронавирусом повторно

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По словам мэра города Вологды, вологжане начали повторно заболевать коронавирусной инфекцией. Сергей Воропанов объявил об этом во время прямого эфира. Несколько уже переболевших COVID-19 заразились вирусом снова. Таким образом перенесенная болезнь не является гарантией иммунитета.

Вологжанам посоветовали не расслабляться. Количество заражений в областной столице не идет на спад, даже наоборот. В области сегодня находится 448 больных. По мнению мэра, здоровье вологжан зависит от дисциплины: соблюдения масочного режима, социальной дистанции, обработки рук. "Других вариантов защититься нет", — заявил Сергей Воропанов.