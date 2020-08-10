В Череповце дошколенок ушел из дома

-

В городе металлургов исчез 5-летний мальчик. В полицию обратилась 34-летняя мать. Она рассказала, что ребенка уложили на дневной сон и прикорнули сами. Когда проснулись, сына уже не было дома.

Оперативники привлекли кинолога с собакой. Пёс обнюхал обувь малыша и взял след. Через два часа беглец был найден на перекрестке Пионерской и Северного шоссе. Мальчик пояснил, что шёл к бабушке на дачные причалы.

На родителей составили протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Им грозит штраф до 500 рублей.