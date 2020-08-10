Череповчанка нашла на улице карточку и стала ей платить

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В Череповце 56-летний местный житель обратился в полицию: он потерял банковскую карту, после этого с его счета начали пропадать деньги. Мужчина получал жуткие смс-оповещения о списании денежных средств. Всего он лишился около 3 тысяч рублей. По информации из банка стало ясно, что деньги снимались в продуктовом магазине и в аптеке.

Полицейские сопоставили время списания средств с записями с камер видеонаблюдения в магазинах. Оказалось, что покупки чужой карточкой оплачивала 34-летняя череповчанка. Девушку выследили, в преступлении она призналась: карту обнаружила на улице.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Подозреваемой грозит до 3 лет лишения.