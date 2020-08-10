Под Вологдой BMW с женщинами врезалось в столб

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. 48-летний водитель BMW не справился с управлением: наехал на разделительную полосу с дорожными ограждениями, вылетел на встречку и врезался в столб. Три его пассажирки получили травмы. Авария случилась 9 августа около 14:55 на 13 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21Кола.

65-летняя, 73-летняя и 44-летняя женщины травмированы. На данный момент специалисты выясняют подробности произошедшего. Будет принято процессуальное решение.