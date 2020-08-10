Город металлургов готов построить 70 речных барж

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Череповец готовится к закладке 70 барж этой осенью. Речные суда будут использоваться для грузоперевозок на европейской части страны. На данный момент строится стапельная площадка и цех №1, сообщает Агентство городской развития. Проведено береговое укрепление, свайное поле, подведены инженерные сети. Строительство развернулось на берегу Шексны на улице Белинского. Занята площадь в 6 гектаров.

Завод уже получил заказ от компании, которая осваивает новую концепцию перевозок. Верфь четвертого класса полностью построят к 4 кварталу 2021 года. Первый комплект судов класса «река-море» — буксир-толкач и две сухогрузные баржи — спустят на воду в мае-июне 2022 года