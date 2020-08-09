Ветераны вологодского спорта отметили День физкультурника

8 августа Вологодчина отметила День физкультурника. В Вологде сразу в нескольких микрорайонах города прошли спортивные мероприятия. В Кремлевском саду утром организовали турнир по городошному спорту. Участие приняли 9 ветеранов, самому старшему из которых - Юрию Зимину - уже 90 лет. На «Динамо» устроили фестиваль ГТО среди муниципальных служащих. Три команды бегали на 30 метров, стреляли, подтягивались, отжимались, показывали чудеса гибкости, прыгали в длину и делали рывок гири.

Начальнику Управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрию Жиобакасу вручили памятный кубок за вклад в развитие спорта в областной столице.

Кроме того, в Вологде прошли соревнования по теннису, уличному баскетболу, легкой атлетике, регби, волейболу, финал кубка города по футболу.