Череповчанин украл у друзей два сотовых телефона

В городе металлургов задержан местный житель, которого подозревают в краже смартфонов у его приятелей. Мужчине удалось обчистить двух знакомых за один вечер.

О пропаже в полицию заявил череповчанин. Он рассказал, что после отдыха с друзьями лишился сотового телефона за 6 тысяч рублей. Под подозрение попал 49-летний ранее судимый "друг". Когда подозреваемого доставили в отдел, нашелся и второй "отдыхающий" из той же компании. Пострадавший тоже недосчитался имущества. По его показаниям, они втроем выпивали. Когда алкоголь закончился, поехали за добавкой, но попали в ДТП. Пока сотрудники ДПС оформляли водителя, пассажиры пропали вместе с телефоном за 16 тысяч рублей.

Рецидивист признался, что телефоны сплавил на ближайшей скупке за 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.