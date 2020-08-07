Главврача вологодской психиатрической больницы в Кувшиново уволили после прокурорской проверки

Областная больница в Кувшиново - старейшее лечебное учреждение. Фото: Иван Чухнин

Прокурорская проверка выявила грубые нарушения требований антикоррупционного законодательства в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»

Как сообщает областная прокуратура, главным врачом Ольгой Фалаллеевой систематически не соблюдались требования законодательства.

Так, без согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов департамента здравоохранения Вологодской области главным врачом был заключен договор с сыном о приеме его на должность специалиста в больнице.

Кроме того, главврач не урегулировала конфликт интересов: в прямом подчинении находился заместитель главного врача, с которым ведет совместное хозяйство, а также в период 2017-2019 г.г заключались гражданско-правовые договоры с аффилированным юридическим лицом, учредителем которого является ее сын.

Проверка выяснила, что главврач за 2018-2019 годах не задекларировала доход на сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, ранее по результатам прокурорской проверки Ольга Фалалеева уже привлекалась к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, но выводов для себя не сделала.

С учетом выявленных нарушений в июне 2020 года прокурором области в адрес начальника департамента здравоохранения Вологодской области было внесено представление, в ходе рассмотрения которого трудовой договор с руководителем учреждения расторгнут. Исполняющим обязанности руководителя назначен Сергей Шабанов.

Ранее начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков сообщал, что Ольга Фалалеева покинула должность в связи с выходом на пенсию.

Несколькими годами ранее на руководителя больницы в правительство области жаловались сотрудники. Однако Ольге Фалалеевой удалось сохранить пост.

В мае 2020 года в областной психбольнице в Кувшиново был зафиксирован очаг заражения коронавирусом.