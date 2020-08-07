Алексей Железов просит политического убежища

Адвокаты вологжанина Алексея Железова, которого полиция арестовала в Турине (Италия) по делу банка "Северный кредит", заговорили о политической подоплеке дела против их клиента и пытаются обеспечить ему политическое убежище. Пока он лишь имеет вид на жительство в Италии.

Напомним, в банковском деле фигурирует Антон Сохнина, зять нынешего замгубернатора Виктора Рябишина. А на момент вывода денег Железов не входил в состав учредителей "Северного кредита", часть акций принадлежала предприятиям бывшего банкира.

Ранее адвокаты Алексея Железова пытались оспорить само постановление о международном розыске банкира.

Напомним, прокурор области в конце июля подтвердил журналистам информацию об аресте экс-банкира Алексея Железова. Ему инкриминируется участие в махинациях по делу печально известного вологодского банка «Северный кредит». В декабре 2017 года из банка были выведены деньги, а Алексей Железов покинул страну.

Между тем документы на экстрадицию Алексея Железова потерялись в пути - по словам прокурора они были направлены, а по информации СМИ - все еще не поступили. Между тем срок экстрадиционного ареста истек, вопрос о мере пресечения решался в туринском суде. И 5 августа суд вынес постановление о домашнем аресте.