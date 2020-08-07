В Вологодской области районный МФЦ закрыли на карантин

Фото районной газеты "Призыв".

В Харовске районный МФЦ закрыли на карантин. В объявлении говорится, что неделю, с 7 августа по 14 августа включительно, учреждение закрыто на карантин, прием и выдача документов в МФЦ производиться не будет.

Жителей района, кто сдавал документы, перенапавляют в Миграционный пункт МО МВД России «Харовский», предварительно туда позвонив, или в местное отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

Как сообщала "Комсомолка", накануне в Харовском районе было выявлено три случая коронавируса.

Как сообщала "Комсомолка", в Белозерске закрыто на карантин инфекционное отделение Центральной районной больницы.