Череповец перегнал Вологду по числу заболевших коронавирусом

- Фото: Правительство Вологодской области

Череповец обошел Вологду по количеству заболевших коронавирусом. При этом чиновники заявляют, что взрывного роста в городе металлургов не наблюдается.

В регионе продолжается рост активных случаев. За сутки выздоровело 7 человек и 29 новых случаев. 12 случаев приходится на Череповец, 5 - на Вологду, по 2 – на Череповецкий, Грязовецкий, Белозерский, Вологодский, Кирилловский районы, по 1 – на Шекснинский и Вытегорский.

Всего на сегодня в регионе 2600 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекциии. Активных случаев на сегодня в области – 542.

Общая картина по заболевшим выглядит так:

772 – г. Череповец (+12)

765 – г. Вологда (+5)

174 – Грязовецкий район (+2)

160 – Шекснинский район (+1)

125 – Вологодский район (+2)

98 – Бабаевский район

81 – Кадуйский район

67 – Кирилловский район (+2)

65 – Великоустюгский район

50 – Череповецкий район (+2)

39 – Устюженский район

38 – Тотемский район

24 – Вытегорский район (+1)

23 – Сокольский район

23 – Кич-Городецкий район

19 – Белозерский район (+2)

16 – Чагодощенский район

15 – Харовский район

12 – Нюксенский район

10 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

Количество обследованных – 325 305.