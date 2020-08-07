Череповец перегнал Вологду по числу заболевших коронавирусом

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Фото: Правительство Вологодской области
Череповец обошел Вологду по количеству заболевших коронавирусом. При этом чиновники заявляют, что взрывного роста в городе металлургов не наблюдается.
В регионе продолжается рост активных случаев. За сутки выздоровело 7 человек и 29 новых случаев. 12 случаев приходится на Череповец, 5 - на Вологду, по 2 – на Череповецкий, Грязовецкий, Белозерский, Вологодский, Кирилловский районы, по 1 – на Шекснинский и Вытегорский.
Всего на сегодня в регионе 2600 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекциии. Активных случаев на сегодня в области – 542.
Общая картина по заболевшим выглядит так:
772 – г. Череповец (+12)
765 – г. Вологда (+5)
174 – Грязовецкий район (+2)
160 – Шекснинский район (+1)
125 – Вологодский район (+2)
98 – Бабаевский район
81 – Кадуйский район
67 – Кирилловский район (+2)
65 – Великоустюгский район
50 – Череповецкий район (+2)
39 – Устюженский район
38 – Тотемский район
24 – Вытегорский район (+1)
23 – Сокольский район
23 – Кич-Городецкий район
19 – Белозерский район (+2)
16 – Чагодощенский район
15 – Харовский район
12 – Нюксенский район
10 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
1 – Междуреченский район
Количество обследованных – 325 305.