На трассе Вологда-Медвежьегорск водитель заснул за рулем

Автомобиль оказался далеко за пределами трассы. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП произошло 7 августа, около 4:45 на 369 километре автодороги Вологда - Медвежьегорск в Вытегорском районе. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» заснул за рулем.

Машина на скорости врезалась в барьерное ограждение, пробила его, а затем несколько раз перевернулся в кювете.

Мужчина вылетел из автомобиля- он был не пристегнут ремнем безопасности. Скорая срочно увезла мужчину в райбольницу. У него черепно-мозговая травма. а также подозрение на повреждение позвоночника. Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, мужчина управлял машиной в состоянии крайнего утомления.