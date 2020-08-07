Работница ломбарда присвоила почти 2 миллиона рублей

В Вологде работница ломбарда проворовалась: она присвоила драгоценностей и денег почти на 2 миллиона рублей. Руководитель заведения обратился в полицию. Местную жительницу задержали.

Недостача обнаружилась при инвентаризации. Оперативники выяснили, что бывшая сотрудница неожиданно сменила и место работы, и квартиру. Кроме того, она постоянно врала работодателю по телефону, а затем и вовсе перестала отвечать.

В полиции девушка призналась в воровстве. Оказалось, она почти три года присваивала то наличность, то украшения.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.