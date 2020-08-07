Одинокую дошкольницу сбили на "зебре" в Соколе

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Соколе на улице Советской, 94 произошло ДТП с участием маленького ребенка. Шестилетняя девочка в полдень переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Тем не менее ее сбила отечественная легковушка. За рулем «Лады Ларгус» сидел 24-летний мужчина.

Ребенка медики госпитализировали с множественными травмами. На данный момент сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выясняют причины, по которым малолетняя девочка находилась на улице без присмотра взрослых.