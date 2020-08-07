В Белозерске из-за медиков с коронавирусом закрыли отделение больницы

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В Белозерской ЦРБ выявлены уже 4 случая заражения коронавирусом у персонала. Фельдшер скорой, медсестра, врач-инфекционист и уборщица подцепили опасную инфекцию. Контактные лица направлены на карантин, как и все инфекционное отделение.

По мнению департамента здравоохранения, все заражения произошли у медперсонала "в быту", а не в профессиональной деятельности, ведь они пользовались средствами защиты...

Ближайшие 10 дней новых больных будут направлять в областную клиническую больницу №2 в Череповце.