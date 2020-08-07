Археологи продолжают искать древности в сердце Вологды

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В историческом центре Вологды продолжаются археологические работы. Раскопки площадью 200 метров уже привлекают туристов, скоро начнутся экскурсии. Команда сотрудников Регионального центра дополнительного образования детей пытается проследить эволюцию городской застройки.

На данный момент расчищено несколько построек 17 века и вероятный участок улицы. Удалось обнаружить предметы роскоши, монеты, фрагменты деревянных ложек, мисок, женская и мужская обувь. "Влажный культурный слой, который мы изучаем, является уникальным. За счет высокой влажности сохранились и деревянные постройки", - рассказала археолог Лариса Андрианова.