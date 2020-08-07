Вологжан проверяют на наличие маски

- Фото: Вологда РФ

Полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и Администрации Вологды проверяют соблюдение масочного режима в городе. В минувший четверг прошел очередной рейд. Специалисты посетили общественный транспорт, магазины, торговые центры, предприятия. На местах должны быть антисептики, запасные маски, перчатки, бесконтактный термометр и отчеты по нему. 4 бригады выехали к вологжанам на дом.

Нарушителей привлекают к административной ответственности по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и штрафуют от 1 до 30 тысяч рублей.

Количество мобильных бригад было увеличено в связи с открытием большинства общественных мест и закономерным расслаблением вологжан. На данный момент действует режим повышенной готовности, до 31 августа включительно.