Стали известны причины разлива бензола на Череповецком металлургическом комбинате

На месте разлива. Олег Кувшинников. ВКонтакте

Установлены причины экологического инцидента. Возбуждено дело по факту нарушения требований промбезопасности на Череповецком металлургическом комбинате. Там в июне 2020 года пролился бензол.

2,5 тонны ядовитого вещества, как сообщала "Комсомолка", растеклись по территории цеха в ночь на 16 июня. Зараженная площадь составила около 30 квадратных метров. Часть жидкости перетекла в аварийную емкость. Остальную жидкость собрали и утилизировали. На место выезжал губернатор области. Никто из людей не пострадал.

Северо-Западное управление Ростехнадзора сообщило о завершении расследования аварии. По факту выявленных нарушений возбуждено дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). В результате расследования блыло установлено, что основной причиной ЧП стало невыполнение требований промбезопасности. Аппаратчик заполнил железнодорожную цистерну и не полностью закрыв задвижку на трубопроводе, начал подготовку к наливу другой.

Были и иные нарушения. Так, требования промышленной безопасности не выполнялись ответственным исполнителем при производстве газоопасных работ, отсутствовал контроль за работой подчиненного персонала при выполнении технологических операций со стороны ответственного руководителя газоопасных работ. Как сообщает управление, административное дело возбуждено как в отношении юридического лица — ПАО «Северсталь», так и в отношении должностных лиц комбината.

Как сообщал в день ЧП губернатор Олег Кувшинников, "...изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола... Прямо с места инцидента позвонил полпреду Президента России в СЗФО Александру Гуцану... Авария ликвидирована, угрозы людям и окружающей среде нет. Ситуация под контролем. Проверяются стоки, ливневые канализации, работают газоанализаторы.... Предприятие работает в штатном режиме. Технологический инцидент исчерпан..."