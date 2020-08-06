В моногоспиталь Череповца поступили аппараты ИВЛ от "Северстали"

Фото: Евгений Виноградов "ВКонтакте".

Для лечения коронавирусных больных в моногоспиталь Череповца поступило 12 аппаратов искусственной вентиляции легких. 7 аппаратов уже подключены и настроены. Стоимость высокотехнологичной техники - более 420 тысяч долларов . То есть каждый аппарат стоит около 2,5 млн рублей.

Как сообщил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов на своей странице "ВКонтакте", «Семь аппаратов ИВЛ уже подключили. Они находятся в «красной зоне», где доктора борются за жизнь пациентов, заболевших коронавирусом. Остальные пять ждут своей установки».

Организацию поставок новых ИВЛ и консультационную помощь относительно состояния имеющегося оборудования, осуществляли специалисты «Севергрупп Медицины» и сети клиник «Скандинавия», входящих в «Севергрупп».

Советник гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Людмила Гусева встретилась с главным врачом медучреждения Андреем Погодиным. Они обсудили важность приобретения для Череповца, а также поблагодарили команду, обеспечившую закупку и лично Алексея Александровича Мордашова.

Как сообщил сегодня мэр Череповца Вадим Германов, из 87 человек, находящихся в череповецком моногоспитале (56 – череповчане и 31 – жители других городов и районов Вологодской области) в тяжелом состоянии находится 11 пациентов, все они на кислородотерапии.

Как заявляют эксперты, второй волны, более массовой, но менее смертоносной, нам избежать вряд ли удастся.