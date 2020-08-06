Быший муж стал заказчиком поджога автомобиля любимого его супруги

ЧП случилось 2 августа: во дворе на улице Юбилейной горели два автомобиля «Шевроле Лачетти» и «Мазда 6» 2007 года выпуска. Эксперты, осмотрев место ЧП, вынесли вердикт: это поджог.

В разговоре с полицейскими 30-летний хозяин автомобиля рассказал, что оставил автомобиль возле дома своей подруги, а о случившемся узнал от пожарных. Ущерб потерпевший оценил в 29 тысяч рублей.

Полиция вычислила поджигателей: это 24- и 40-летний череповчане. Они признались в поджоге, сообщив, что у них был заказчик. Оказалось, это бывший муж девушки, с которой стал встречаться водитель иномарки.

Подозреваемого доставили в полицию. Он пояснил, что конфликтовал с владельцем маши ны из-за девушки.

В результате именно его заключили под стражу, а исполнители находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Статьей предусмотрено до 5 лет лишения свободы.