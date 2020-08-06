Вологжанин ударил ножом в спину матери

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В Вологодском районе мужчина осужден за удар ножом в спину матери. Его действия переквалифицированы с ч.3 ст.30-ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) на п. «в» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ЧП случилось 28 марта в поселке Сосновка. 36-летний мужчина в состоянии опьянения учинил ссору с матерью. Когда она повернулась спиной, он нанес ей удар в спину. 67-летняя женщина выжила, однако удар повлек тяжкий вред ее здоровью. Потерпевшая сумела оказать себе первую помощь и вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Как выяснилось, мужчина и ранее допускал семейные скандалы, он был заключен под стражу.

Состоялся суд: мужчина признан знакомым, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.