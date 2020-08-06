Количество заболевших в Вологде и Череповце почти сравнялось

Количество активных случаев составило 520 человек. Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области за последние сутки зафиксировано 27 случаев коронавируса. То есть интересная закономерность, про которую писала "Комсомолка", - в сутки в регионе в последнее время стабильно заражается 27 или 28 человек, подтвердилась и сегодня.

В лидерах по суточному приросту вновь Череповец и Вологда. Там заболело 7 и 5 человек. По 3 заболевших выявлено в Харовском, Вологодском и Грязовецком районах, 2 - в Череповецком, по одному заболевшему в Тотемском, Кирилловском, Белозерском и Бабаевском районах.

Количество активных случаев за сутки выросло на 20 и составило 520 человек. Вологда и Череповец практически сравнялись по количеству заболевших: 760 и 759 соответственно.

Несмотря на большой прирост заболевших в Череповце в последнее время, чиновники уверяют, что «взрывного роста», как накануне сообщала "Комсомолка", в городе нет.

Так, начальник отдела организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко пояснила:

— Важно, что нет взрывного роста заражений. До этого нас (Череповец, - прим. ред..) опережала Вологда, там была вспышечная заболеваемость, были очаги с большим числом людей. У нас такой ситуации не было. Сейчас инфекция вышла в массы. У нас значительно больше предприятий с круглосуточным режимом работы. Люди контактируют между собой больше, дольше, чаще. В Вологде такого нет.

Напомним, накануне в Череповце зафиксирован рекорд - 24 заболевших.

Как сообщил чуть позже мэр Череповца Вадим Германов, за прошедшие сутки в Череповце коронавирус выявлен у 8 человек. На больничном находятся 281 пациент (56 – в моногоспитале, 225 лечатся дома).

Из 87 человек, находящихся в череповецком моногоспитале (56 – череповчане и 31 – жители других городов и районов Вологодской области) в тяжелом состоянии находится 11 пациентов (все на кислородотерапии).