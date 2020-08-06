Вологжанка украла одежду из спортивного магазина и продала ее на рынке

Вологжанка украла из магазина в областном центре ветровку, футболку, четыре пары брюк и шорты. Но полицейские раскрыли кражу.

Представитель спортивного магазина на Пошехонском шоссе обратился в полицию - из магазина пропали ветровка, футболка, четыре пары брюк и шорты. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения, выявила, что вещи воровала девушка. Была составлена ориентировка, так что вскоре подозреваемую удалось задержать.

Задержанной оказалась 18-летняя девушка, жительница Вологды. Она созналась в содеянном. Как выяснилось, она уже продала украденное на городском рынке, выручив 6 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.