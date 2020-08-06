В Вологде подожгли сайдинг жилого дома

Кто-то поджег стену жилого здания. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

ЧП случилось днем: 5 августа в 8 часов 23 минуты поступило сообщение о пожаре. Горела наружная стена одноэтажного двухквартирного деревянного каркасного жилого дома Узком переулке.

Дом под номером 3-а был построен в 2012 году. На место выехали пожарные. Горела задняя стена. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Поврежден сайдинг, утеплитель. Предполагаемая причина пожара – поджог. В ликвидации возгорания была задействована 1 единица техники, 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС .