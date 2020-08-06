Иностранца в Череповце развела на деньги беспринципная особа

Мошенница пригрозила выкинуть бумаги, если молодой человек не переведет деньги.

В полицию Череповца обратился 27-летний иностранец - его российская девушка обманула на 7 тысяч рублей. Молодой человек потерял свои документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение, а также бумаги, разрешающие пребывание иностранного гражданина на территории РФ.

Информацию о потере он опубликовал в социальной сети, где обещал возможное вознаграждение. В результате с ним связалась незнакомка, сообщив, что документы находятся у нее. За возврат вещей она потребовала 7 тысяч рублей.

Мужчина тут же договорился с девушкой о встрече. Он был готов перевести деньги, но для уверенности попросил сфотографировать документы. Однако девушка сообщила, что находится за рулем и такой возможности у нее нет. Она пригрозила - если мужчина не захочет ее вознаградить, то она просто может выкинуть все бумаги. И иностранец заплатил - перевел ей 7 тысяч рублей на банковский счет.

Но женщина попросила еще 700 рублей для курьера. Мужчина напомнил ей о договоренности - они договорились о личной встрече. После того женщина перестала отвечать на звонки, а молодой человек отправился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.