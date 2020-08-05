Мужчина получил кредит в банке по паспорту брата

В один из банков Вологды обратился вологжанин: ему начали приходить письма с требованием погасить кредит. Он пояснил, что никаких кредитов не брал. Чтобы найти истину, руководство банка обратилось в полицию.

В результате было установлено, что в банк Вологды с заявлением о получении кредита обратился 38-летний брат этого вологжанина. При этом он предъявил его паспорт. Так как мужчины были похожи, работник банка не заподозрил обман.

Кредит в сумме 70 тысяч рублей был одобрен.

В настоящий момент время мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания УМВД России по г. Вологде. Как он пояснил,, у него были тяжелые времена. Ключ от квартиры брата он взял у племянника, который во время пандемии проживал с ним в одной квартире. Пользуясь случаем, он проник в квартиру и похитил ценные вещи, в том числе паспорт. А оформив кредит, подкинул паспорт обратно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Мошеннику грозит лишение свободы сроком до двух лет.