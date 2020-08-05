В Вологде появится новый переулок

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В областной столице построят 360 метров Славянского переулка в микрорайоне Куролит. Там выделены земельные участки под индивидуальное строительство. Подрядчик «Дорсервис» выиграл электронный аукцион на контракт.

Планируется построить двухполосную гравийную дорогу с 1,5-метровыми асфальтобетонными тротуарами, перилами, дорожными знаками и освещением более чем за 15 млн рублей. Средства пойдут из городского и областного бюджетов. Предусмотрен водоотвод по продольным каналам, а под съездами сделают спиралевидные трубы для отвода воды.